"Використовували як зброю": у МЗС Німеччини назвали РФ винною у катастрофі на Каховській ГЕС

За словами міністерки Анналени Берборк, дамбу Новокаховської ГЕС використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку життя людей.

За підрив греблі Новокаховської Гідроелектростанції відповідальна Росія. Про це заявила міністрка оборони Німеччини Анналена Бербок під час виступу у Сан-Паулу, пише Bild.

За словами глави німецького МЗС, це справжня техногенна та екологічна катастрофа.

"Є лише один відповідальний за цю техногенну та екологічну катастрофу — злочинна та загарбницька війна Росії в Україні", — сказала Бербок.

Також міністр додала, що спільно з Україною, країнами G7 та МАГАТЕ Берлін з'ясовує точну картину подій.

За її словами, дамбу Новокаховської ГЕС використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку життя людей у Херсонській області.

"Греблю Каховської ГЕС, цивільну дамбу поряд з атомною електростанцією, використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку життя людей у цьому районі", — зазначила глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, що президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни НАТО не повинні дозволити РФ знищити Україну. За його словами, на Херсонщині після підриву ГЕС почалася екологічна катастрофа і її наслідки важко оцінити. У зв'язку з цим РФ має відповісти за скоєні злочини.

Також заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, для чого РФ підірвала Каховську ГЕС. За словами заступника міністра оборони, найближчим часом ситуація може закінчитися серйозною екологічною та гуманітарною катастрофою. Окупанти намагаються змістити вектор уваги зі своїх поразок.

Ще повідомлялося, що у Новій Каховці затопило зоопарк "Казкова діброва". Від підтоплення могли врятуватися лише лебеді та качки. За словами власника парку Олени Навроцької, близько 300 тварин ніхто не міг випустити з вольєрів.