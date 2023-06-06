У затопленій Новій Каховці чули звуки стрілянини, – росЗМІ (відео)

Російські пропагандисти показали одну з вулиць — вдалині лунали звуки, схожі на автоматні черги. Ситуація у місті важка, пік розливу води очікують до ранку 7 червня.

У тимчасово окупованій Новій Каховці, яку затопило після підриву Каховської ГЕС, увечері 6 червня лунали звуки пострілів. Про це повідомили російські ЗМІ.

Пропагандисти показали кадри однієї із затоплених вулиць міста. Вдалині чути звуки, схожі на автоматні черги.

Інших подробиць про стрілянину у місті росЗМІ не навели.

Тим часом пік розливу води з Каховського водосховища очікується до ранку 7 червня, заявив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

Після цього рівень води стабілізується, а за 4-5 днів вода почне спадати, додав фахівець.

У Новій Каховці через затоплення загинули тварини у зоопарку "Казкова діброва". Там тримали мавп, єнотів, поні, нутрій, бабаків, черепах та інших видів тварин.

Нагадаємо, що мешканці Кривого Рогу почали скуповувати воду через підрив Каховської ГЕС. У частину районів міста вода надходить із Каховського водосховища.

За попередніми підрахунками глави "Укргідроенерго", для відбудови Каховської ГЕС знадобиться до 1 мільярда доларів.