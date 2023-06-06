Руйнування Каховської ГЕС може унеможливити форсування Дніпра ЗСУ, — Bloomberg

За словами експерта, російські окупанти можуть скористатися моментом та зосередити свої обмежені сили на іншому місці, тим самим відволікаючи українських військових.

Руйнування Каховської ГЕС може унеможливити форсування Дніпра Збройними силами України в ході контрнаступу. Про це пише агентство Bloomberg 6 червня.

За інформацією журналістів, вода затопила величезну кількість населених пунктів у південних областях України, окупованих у тому числі. Це, як зазначає експерт, може звести нанівець можливість українського наступу через Дніпро.

"Це дозволить російському командуванню зосередити свої обмежені сили та увагу в іншому місці, відволікаючи при цьому Київ необхідністю справлятися з наслідками катастрофи", — йдеться у повідомленні.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков також вважає, що ймовірність форсування Дніпра українськими військовими була і без підриву низькою, а ситуація, що відбулася, дозволить обом сторонам вивільнити частину своїх сил з цієї ділянки.

"Тому питання лише у тому, хто зможе швидше перекинути їх в інше місце", — заявив у коментарі виданню експерт.

У Генштабі ніяк не прокоментували цю інформацію на час публікації матеріалу. Вище озвучені думки є припущенням експерта, а не офіційним висновком.

Нагадаємо, 6 червня військовий експерт заявив, що ЗСУ планували повернути контроль над Каховською ГЕС перед підривом. Ця операція гарантувала б українським військовим, що російські окупанти не здійснять підрив греблі. Наразі плани довелося відкласти.

Також у МЗС Німеччини назвали РФ винною у катастрофі на Каховській ГЕС. За словами міністра, дамбу Каховської ГЕС використовували як зброю, наразивши величезну небезпеку на життя людей.