"Максимальна готовність": Зеленський зробив заяву про контрнаступ ЗСУ

Президент України зазначив, що підрив Каховської ГЕС та затоплення територій не вплине на здатність Сил оборони України деокупувати захоплені території.

На Ставці Верховного головнокомандувача детально обговорювалися питання подальших дій Сил оборони та безпеки України. Про це у вівторок, 6 червня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомив глава держави, на Ставці він заслухав доповіді військового командування.

"Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність — максимальна", — зазначив президент.

Також Зеленський додав, що підрив Каховської ГЕС та затоплення територій не вплине на здатність України деокупувати власні території.

Нагадаємо, 6 червня у Міноборони України натякнули, що українцям не варто обговорювати плани військового командування та пересування військової техніки у соціальних мережах.

На день раніше, 5 червня, заступник міністра оборони Ганна Маляр говорила, що ЗСУ просунулися під Бахмутом на відстань 1600 метрів. За її словами, бійці Оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" здійснюють наступальні дії на кількох напрямках на східному фронті.