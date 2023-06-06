Наступ України на Крим: Китай планує відкрито постачати зброю Росії, — ЗМІ

Якби Україна розпочала деокупацію Криму, у Китаю з'явився б привід більше співпрацювати з РФ у сенсі летальної допомоги. Це не йшло б на шкоду образу червоного дракона-миротворця: під час деокупації Криму вже Москва позиціонувала б себе як жертву агресії.

У США побоюються, що стратегія, яка передбачає наступ ЗСУ на Крим, пов'язана з ядерними загрозами з боку Володимира Путіна, і також не забувають про Китай. Піднебесна зацікавлена у протидії глобальному впливу США та прагне стати новою світовою наддержавою. При наступі ЗСУ на Крим Китай активніше постачав би зброю Росії. Про це попереджають оглядачі американського порталу Inkstick.

Обсяг військової допомоги Україні від США наближається до позначки 100 млрд доларів, що перевищує загальну кількість військової техніки та зброї, яку раніше було передано першій десятці зарубіжних країн-отримувачів.

Однак у міру того, як зіткнення в Україні затягуються, постачання озброєнь РФ почали відкрито обговорювати і в Китаї. Українські військові дедалі частіше знаходять компоненти китайського виробництва у озброєннях російської армії. Відомо, що Пекін постачав Москві штурмові гвинтівки та бронежилети, які росіяни використовують на полі бою в Україні.

Для Києва було б не дуже гарною новиною, якби Піднебесна з її величезним виробничим потенціалом почала надавати масштабну військову допомогу окупантам.

Сполучені Штати можуть спробувати зададити постачанню китайських озброєнь Росії. Вашингтон має можливість перешкодити Пекіну за допомогою його регіональних сусідів, наприклад Монголії. У такому разі КНР доведеться шукати обхідних маршрутів.

США можуть посилити безпеку прикордонної території Монголії, про що офіційний Улан-Батор вже заявляв в контексті спроб російського населення уникнути мобілізації. США передали Монголії прикордонні сканери CT40, Вашингтон також відслідковує спроби контрабанди китайських ракет.

Нагадаємо, що в американській розвідці підтвердили, що КНР готується постачати Росії дрони-камікадзе.

Також повідомлялося, що в США розгортають нові засоби для посилення радіоелектронної боротьби, щоб у цьому плані наздогнати армії Росії та Китаю.