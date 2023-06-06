"Постапокаліптичний фільм": Резніков показав наслідки підриву Каховської ГЕС (відео)

Глава Міноборони України зазначив, що підрив гідроелектростанції є злочином проти людяності і винні у ньому мають постати перед Міжнародним кримінальним судом.

Міністр оборони України Олексій Резніков показав супутникові знімки наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці глави Міноборони у Twitter.

"Сцена нагадує високобюджетний голлівудський постапокаліптичний фільм. Однак такими є реалії російського світу", — написав Резніков.

Міністр заявив, що підрив ГЕС є ще одним злочином проти людяності й відповідальні за нього мають постати перед Міжнародним кримінальним судом. За його словами, Україна може це гарантувати.

На опублікованих кадрах можна побачити масштаб руйнувань безпосередньо на гідроелектростанції, а також затоплені населені пункти Нова Каховка, Одрадокам'янка та Корсунка.

Підрив Каховської ГЕС: що відомо

У вівторок, 6 червня, в Оперативному командуванні "Південь" повідомили про підрив Каховської гідроелектростанції російськими окупантами. Внаслідок руйнування греблі відбулося підвищення рівня води нижче за течією водосховища.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що через підрив ГЕС під загрозою затоплення опинилися 80 населених пунктів. Крім того, експерти вже почали оцінювати наслідки цієї техногенної катастрофи, спровокованої ЗС РФ, для довкілля та Запорізької АЕС.

В "Укргідроенерго" заявили, що Каховська ГЕС після підриву російськими окупантами не підлягає відновленню. За попереднім прогнозом очікується спрацювання водосховища протягом наступних 4 днів.

Ми також писали про те, що ЗС РФ завдали артилерійського удару по Херсону у момент, коли в обласному центрі тривала евакуація населення через підрив Каховської ГЕС. Двоє херсонських поліцейських зазнали осколкових поранень.