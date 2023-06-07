"Зеленського можуть ліквідувати": Медведєв заявив, що Росія має звільнити "свої землі"

Російський політик стверджує, що президент України вимушено віддав наказ ЗСУ наступати. На його думку, президента України нібито можуть ліквідувати за марнотратство американці.

Україна нібито вже почала контрнаступ через необхідність виправдати надані партнерами кошти та озброєння, але РФ має звільнити "свої землі" та захистити "своїх людей". Про це йдеться у пості експрезидента та заступника голови Ради Безпеки Росії Дмитра Медведєва від 7 червня.

"Ворог давно обіцяв великий контрнаступ. І начебто вже щось почав", — написав він.

На думку політика країни-агресорки, українська влада не мала інших варіантів окрім наступу через отримані раніше кошти та озброєння. Медведєв переконаний, що внаслідок донесень агентів США, які нібито керують Службою безпеки України, президент Володимир Зеленський може втратити життя.

"Звинуватять у тому, що пустили на вітер гроші американських платників податків", — йдеться у публікації.

Колишній лідер РФ припустив, що "радикальні в*дморозки" можуть вбити за наказом Зеленського "за зраду Рідній Україні та справі Бандери". Також він звинуватив президента у наркозалежності.

"Тому вихід у київського режиму один — йти до кінця, відправляючи на смерть тисячі мобілізованих", — підкреслив Медведєв.

Водночас він закликав росіян не недооцінювати супротивника. Ворожий політик заявив, що Україна та Захід нібито "готові на все" для знищення Росії.

"Тому зараз головне — максимально сконцентруватися та дати гідну відповідь. Наша армія має суттєву перевагу і в авіації, і в бронетанкових силах, і у високоточній зброї. І звісно, моральна перевага. Нам потрібно зупинити ворога, а потім розпочати наступ", — зазначено в пості.

Медведєв вказав цілі російського наступу на території України — звільнення "своїх земель" та захист "своїх людей", а також скидання "нацистського" режиму.

Нагадаємо, 6 червня президент Володимир Зеленський завірив, що Україні не потрібні чужі землі. За його словами, захисники не воюють на території РФ та деокуповують тільки українські регіони.

Також 6 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що йому потрібно 200 тисяч армійців для утримання окупованих раніше українських земель.