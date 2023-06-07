Дрон-камікадзе Shahed атакував житловий будинок на Сумщині: є жертви, — ОВА (фото)

Російські терористи, за даними адміністрації, обстріляли Юнаківську, Миколаївську, Білопільську громади та здійснили серію мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів.

Російський дрон Shahed влучив у приватний будинок у Сумській області та вбив двох громадян. Про це 7 червня повідомила Сумська обласна військова адміністрація у Telegram.

Вночі та вранці війська Росії обстріляли прикордоння України. Усього було зафіксовано 13 вибухів.

Внаслідок влучання БПЛА на території Юнаківської громади відбулася пожежа та руйнація приватного житлового будинку. Смертельні поранення отримали двоє мешканців. Ще одна людина госпіталізована з травмами.

Російські війська також здійснили серію мінометних обстрілів прикордонних населених пунктів. На території Миколаївської громади у Сумській області було зафіксовано 5 вибухів.

Білопільська громада також опинилася під обстрілом. Туди ворог вдарив сім разів. Про постраждалих та руйнування в ОВА не повідомляли.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, опублікував у Telegram фотографію з наслідками російського теракту в Сумській області.

"Вони просто запустили "шахед" у житловий будинок. Росія – країна терористів", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 4 червня Представники Повітряних сил повідомили, що ППО збила 4 з 6 крилатих ракет і 3 дрони Shahed. За даними КМВА, мешканцям столиці вже другу ніч поспіль не доводиться чути над головою розриви збитих ракет. Усе, зокрема й безпілотники, ефективно збиваються ще на далеких підступах. У відомстві зазначили, що по українській території було випущено шість крилатих ракет Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс із району Каспійського моря.

5 червня британська розвідка повідомила, що РФ протягом травня запустила понад 300 іранських Shahed. Російські війська навряд чи досягнули особливого успіху в намаганні виснажити українську ППО. Україна зуміла нейтралізувати як мінімум 90% загроз, через що у британській розвідці вважають, що РФ навряд чи досягла особливого успіху.