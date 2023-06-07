Три Національних парки підтоплені внаслідок підриву Каховської ГЕС, – Генпрокуратура (відео)

Тварини, які занесені до "Червоної книги", були знищені на Херсонщині через злочин російських окупантів, які створили найбільшу техногенну катастрофу останніх десятиліть.

Мінімум три Національних парки були підтоплені внаслідок підриву російськими військами греблі Каховської ГЕС. Радник Генпрокурора України Максим Попов в ефірі телемарафону повідомив подробиці.

Він назвав знищення стратегічного об'єкта окупантами справжньою техногенною катастрофою. Це спровокувало затоплення значних територій на Херсонщині та руйнування цивільної інфраструктури. Десятки тисяч людей довелося евакуювати, загинула велика кількість тварин, тисячі українців втратили житло.

Максим Попов розповів, як мінімум три Національних парки, були підтоплені. Це стосується національних природних парків "Нижньодніпровський", "Кам'яна Січ" та "Білобережжя Святослава".

Він наголосив на тому, що територія, яка постраждала, може бути більшою. Наразі у представників відомства немає доступу до частини земель, але є припущення, що частина низки видів флори та фауни була знищена.

"В тому числі й тих, які занесені до "Червоної книги", були знищені на цих територіях", – заявив Максим Попов.

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Підрив Каховської ГЕС: хронологія подій

В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили інформацію стосовно знищення росіянами греблі Каховської ГЕС зранку 6 червня.

О 6:44 голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що за п'ять годин рівень води буде критичним, тому людям потрібно покинути певні локації. У регіоні розпочалась евакуація з потенційно небезпечних районів.

Близько 9 ранку з'явилися перші повідомлення про те, що міста та села на Херсонщині почало підтоплювати. Мешканці Херсону, Нової Каховки та Олешок розповідали про затоплені райони у населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел було повністю знеструмлено, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки і змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 6 червня у Міноборони показали наслідки підриву Каховської ГЕС. Керівник відомства наголосив, що підрив гідроелектростанції є злочином проти людяності і винні у ньому мають постати перед Міжнародним кримінальним судом.