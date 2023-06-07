Шебекіно Бєлгородської області під обстрілом: у місті сильна пожежа (відео)

За словами губернатора В'ячеслава Гладкова, населеним пунктом випустили 60 снарядів з РСЗВ "Град". Більшість їх припала на промзону.

У промисловій зоні міста Шебекіно Бєлгородської області Росії виникла сильна пожежа після обстрілу. Про це 7 червня повідомляє російське медіа Baza.

Раніше губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що населений пункт зазнав обстрілу з РСЗВ "Град". Було випущено 60 снарядів.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів потрапили на територію промзони, є спалах. Ще 20 снарядів прилетіли до різних частин міста. Обстріл міста триває", — повідомив російський чиновник.

Крім того, під обстріл потрапило також село Графівка Шебекинського округу. За словами Гладкова, снаряди нібито впали в районі школи та місцевого Будинку культури. Також є руйнування приватного сектора.

"Є пряме попадання у двір житлового будинку — пошкоджено господарську споруду та паркан. Також уламками посічені фасади та вікна ще двох приватних домоволодінь. Оперативні служби працюють на місці", — заявив чиновник.

Раніше, 7 червня, представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна нібито хоче вбити якнайбільше росіян, а тому запускає по Шебекіну "сотні бомб".

Нагадаємо, 7 червня у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України оголосили, що Київ розгляне можливість проведення евакуації з Бєлгородської області. Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що фактично "Російський добровольчий корпус" та Легіон "Свобода Росії" разом із місцевими повстанцями контролюють ситуацію в деяких населених пунктах регіону.

Днем раніше, 6 червня командир РДК заявив про ліквідацію десятків військових РФ у Бєлгородській області. Добровольці утримують під контролем селище Нова Таволжанка, де мешкають близько 5 тисяч людей.