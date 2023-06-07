"Росію треба зупинити": Україна надала в Гаагу інформацію про підрив Каховської ГЕС

Україна готова співпрацювати з МКС та надавати всі необхідні докази, які збирають прокурори для притягнення до відповідальності всіх винних у підриві Каховської ГЕС.

Україна передала всі необхідні дані щодо підриву Каховської гідроелектростанції, проведеного російськими силами, до Міжнародного кримінального суду. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у Telegram.

За інформацією з відомства, генеральний прокурор Андрій Костін передав інформацію про підрив дамби Каховської ГЕС окупаційними силами прокурору Міжнародного кримінального суду Каріму Хану.

"Також Генпрокурор підписав та направив документ, в якому українська сторона надає Офісу прокурора МКС всю необхідну інформацію", — йдеться у повідомленні ОДП.

Костін зазначив, що Україна висловлює готовність співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом та надати повний комплект доказів, які прокурори збирають у рамках розслідування вибуху Каховської гідроелектростанції, аби притягнути до відповідальності всіх осіб, залучених до цього інциденту.

"Росію треба зупинити. Спільно з міжнародною спільнотою ми притягнемо до відповідальності винуватців цього та інших міжнародних злочинів", — додав він.

Нагадаємо, що 6 червня до Міноборони відповіли, для чого РФ підірвала Каховську ГЕС. За словами Ганни Маляр, найближчим часом ситуація може закінчитися серйозною екологічною та гуманітарною катастрофою. Окупанти намагаються змістити вектор уваги зі своїх поразок.

Також 6 червня військовий експерт заявив, що ЗСУ планували повернути контроль над Каховською ГЕС перед підривом. Ця операція гарантувала б українським військовим, що російські окупанти не здійснять підриву греблі. Наразі плани довелося відкласти.