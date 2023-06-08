"Контролювали Каховську ГЕС": Білий дім назвав Росію відповідальною за підрив греблі

Російська Федерація мала змогу вплинути на ситуацію на об'єкті, оскільки окупувала значну частину території України. У США пообіцяли надати українцям усю необхідну підтримку й допомогу.

Підрив греблі Каховської ГЕС — це повна відповідальність Росії, оскільки її армія вторглася на територію України й окупувала стратегічні об'єкти. Про це на брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона наголосила на тому, що тільки Російська Федерація мала змогу вплинути на ситуацію на об'єкті. В США зазначили, що наразі проводять оцінку наслідків події.

"Ця гребля була під контролем Росії. І вона несе відповідальність за руйнування, спричинені цією війною", — висловилася представниця Білого дому.

Карін Жан-П’єр зазначила, що американська влада має намір допомогти в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. За її словами, США нададуть усю необхідну підтримку й допомогу.

"Ми спілкуємося з українцями. Руйнування та спустошення, які ми бачимо, розбивають серце", — висловилася представниця Білого дому.

Підрив Каховської ГЕС: хронологія подій

Оперативне командування "Південь" зранку 6 червня повідомило, що російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС. О 6:44 Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, оголосив, що за п'ять годин рівень води буде критичним, тому з небезпечних локацій у регіоні розпочнуть евакуацію.

Близько 9 ранку з'явилися повідомлення щодо підтоплень міст і сіл на Херсонщині. Мешканці Херсону, Нової Каховки й Олешок розповідали про затоплені райони в населених пунктах. У Херсоні мікрорайон Корабел було повністю знеструмлено, а з міркувань безпеки місцева влада також вирішила припинити газопостачання. Містяни повідомили, вода вже дісталася центру Корсунки та змиває на своєму шляху прибережні райони.

Нагадаємо, 7 червня розвідка Великої Британії оцінила наслідки підриву Каховської ГЕС. На думку представників відомства, в Каховському водосховищі напередодні вибуху був рекордно високим, а найближчими днями варто очікувати додаткової повені.