В "УкрОборонПромі" показали, як відновлюють українські танки Т-64 зі зберігання (фото)

На танк встановлюють динамічний захист, а також міняють зсередини. Саме Т-64 до початку повномасштабної війни був основним бойовим танком ЗСУ.

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" показала фотографії танка Т-64, який пройшов ремонт та модернізацію. Світлини опубліковані в офіційному телеграм-каналі 8 червня.

Т-64 — це радянський танк, який розробили у Харкові. На кадрах видно, в якому стані знаходиться танк. Ймовірно, його зняли зі збереження. На машині немає динамічного захисту, й загалом його стан далекій від боєздатного. Проте інженери змогли відновити танк. Візуально помітно, що встановили динамічний захист "Ніж" чи "Дуплет", антенну звʼязку та кулемет. Скоріш за все, всередині танка є також суттєві зміни, бо навряд машина могла зберегти всі елементи в придатному стані, а якщо й могла, то вони вже є застарілими.

Відновлення Т-64 Фото: Укроборонпром

Раніше в "УкрОборонПромі" показували, як відновлюють пошкоджену в боях БМП-2. Попри пробитий корпус та інші ушкодження інженери змогли відновити бойову машину піхоти.

Нагадаємо, 6 червня в Міноборони Чехії заявили, що незабаром розпочнеться модернізація та ремонт танків Т-64 на підприємстві VOP CZ.

7 квітня у Польщі відзвітували про відкриття центру з ремонту українських Т-64. Роботи виконуються на підприємстві Bumar-Łabędy.