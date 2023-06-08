Відразу після від'їзду Зеленського: ЗС РФ почали бити по місцях евакуації у підтопленому Херсоні

За словами журналіста Станіслава Юрченка, окупанти обстріляли район Корабельної площі — під вогнем опинилися люди, які врятувалися від підтоплення.

Російські окупанти обстрілюють місця евакуації громадян у Херсоні, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це у четвер, 8 червня, повідомив український журналіст Стас Юрченко.

За його словами, російські війська обстріляли район Корабельної площі у Херсоні під час евакуації мешканців затоплених районів.

Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок обстрілів окупантів постраждав один цивільний.

"Щойно було здійснено "прильоти" по центру міста, по району Корабельному та деяким старостатам", — додав Мрочко.

Причому обстріл почали вести одразу після від'їзду президента України Володимира Зеленського, який перебував у Херсоні із робочим візитом.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, де евакуювали людей з підтоплених територій. Повідомлялося, що глава держави здійснив робочу поїздку до Херсонської області. Там він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 8 червня в Росії пропагандисти закликали знищити дамбу Київської ГЕС і затопити Київ. Таким чином, росіяни хочуть "помститися" Україні за підрив Каховської ГЕС, який вони самі ж і влаштували.

Раніше, 6 червня, повідомлялося про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.