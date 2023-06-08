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Відразу після від'їзду Зеленського: ЗС РФ почали бити по місцях евакуації у підтопленому Херсоні

Фото: Стас Юрченко, Ґрати | Обстріл Херсона російськими окупантами

За словами журналіста Станіслава Юрченка, окупанти обстріляли район Корабельної площі — під вогнем опинилися люди, які врятувалися від підтоплення.

Російські окупанти обстрілюють місця евакуації громадян у Херсоні, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС. Про це у четвер, 8 червня, повідомив український журналіст Стас Юрченко.

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За його словами, російські війська обстріляли район Корабельної площі у Херсоні під час евакуації мешканців затоплених районів.

Як повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, внаслідок обстрілів окупантів постраждав один цивільний.

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"Щойно було здійснено "прильоти" по центру міста, по району Корабельному та деяким старостатам", — додав Мрочко.

Причому обстріл почали вести одразу після від'їзду президента України Володимира Зеленського, який перебував у Херсоні із робочим візитом.

Нагадаємо, 8 червня стало відомо, що Володимир Зеленський відвідав переправу в Херсоні, де евакуювали людей з підтоплених територій. Повідомлялося, що глава держави здійснив робочу поїздку до Херсонської області. Там він провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, 8 червня в Росії пропагандисти закликали знищити дамбу Київської ГЕС і затопити Київ. Таким чином, росіяни хочуть "помститися" Україні за підрив Каховської ГЕС, який вони самі ж і влаштували.

Раніше, 6 червня, повідомлялося про те, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.