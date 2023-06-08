З прицілом на Тихий океан: ВПС США відновили повітряні змагання "Вільгельм Телль" (відео)

В одній команді будуть льотчики на бойових F-35 Lightning II, F-22 Raptor та F-15 Eagle. З іншого боку, яка зображатиме сили Китаю, виступлять досвідчені пілоти на F-16 Fighting Falcon та Mirage F1.

Військово-повітряні сили США відроджують свої знамениті змагання з повітряної стрільби "Вільгельм Телль" із орієнтиром на Тихоокеанський регіон. Тепер через 19 років льотчики зможуть скористатися цією платформою, щоб продемонструвати свої навички та з гордістю здобути звання "Top Gun". Про це 8 червня повідомили оглядачі Military Times.

"Тепер, коли американські війська виведені з Афганістану, а їхня присутність в Іраку та Сирії значно скоротилася, ВПС переключають свою увагу на швидший і складніший вид повітряної війни", — йдеться у матеріалі.

У 2023 році змагання "Вільгельм Телль" заплановані на 11-15 вересня і відбудуться на базі Національної повітряної гвардії Саванна у штаті Джорджія. У ході заходу буде змодельовано військову конкуренцію в Індо-Тихоокеанському регіоні — а саме суперництво між США та Китаєм. Причому сили КНР представлятимуть досвідченіші пілоти, високотехнологічні винищувачі та сучасні зенітні системи.

Підрозділи F-35 Lightning II, F-22 Raptor та F-15 Eagle зустрінуться віч-на-віч в імітації сценаріїв повітряного бою, змагань із завантаження озброєння, технічного обслуговування та налаштування зброї. У ролі "противника" виступлять льотчики на винищувачах F-16 Fighting Falcon та Mirage F1. Також можливі безпілотники QF-16.

Льотчиків перевірятимуть на їхню наступальну та оборонну майстерність проти імітованих повітряних сил противника, а також на те, наскільки добре вони маневрують, коли літак противника знаходиться в полі зору.

"Крім того учасники традиційно вестимуть вогонь з бортової гармати по банеру, що рухається", — сказав представник бойового командування ВПС Майк Рівз.

Учасники змагатимуться за індивідуальні та командні нагороди. За словами Рівза, група, яка найкраще придумає нестандартні рішення при взаємодії з іншими літаками, буде визнана найкращою "інтеграційною групою винищувачів", яка виступає як єдина ударна сила.

Історія змагань

Змагання зі стрільби зі зброї повітряного базування розпочалися на початку холодної війни у 1954 році. Вони названі на честь Вільгельма Телля, швейцарського фермера XIV століття, який, як каже легенда, мав пустити стрілу точно в яблуко на голові його сина, щоб їх обох не вбили за образу австрійської імперії Габсбургів.

За 27 років, що пройшли з моменту припинення регулярних зустрічей у 1996 році, ВПС США провели лише одне змагання "Вільгельм Телль". До 50-річного ювілею 2004 року змагання відновилися, проте війна з тероризмом знову призвела до 19-річної перерви.

Нагадаємо, 31 травня у повітрі над Південнокитайським морем стався інцидент за участю китайського винищувача J-16 та американського розвідувального літака RC-135. Китайський пілот направив машину попереду курсу RC-135, виконавши невиправдано агресивний маневр, через що літак-розвідник потрапив до зони турбулентності.