Підрив Каховської ГЕС: із зони затоплення евакуювали понад 2000 осіб, — МВС

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що евакуація триває не лише з Херсонської області, а й із Баштанського району Миколаївщини.

Станом на 18:00 із зони затоплення вдалося евакуювати 2334 особи. Про це заявила пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Telegram.

Повідомляється, що найбільше людей залишило мікрорайон "Корабел" — 1765. Крім того, було евакуйовано мешканців Корабельного (210), Дніпровського (27) та Суворовського (10) районів Херсона.

Крім того, у МВС повідомили, що евакуація триває не лише у Херсонській області, а й у Баштанському районі Миколаївської області.

Також довелося евакуювати мешканців інших населених пунктів:

Чорнобаївка – 3

Калінінське – 27

Бобровий Кут — 4

Червонолюбецьке — 14

Заповіт — 5

Тягінка — 41

Бургунка – 10

Микільське – 10

Козацьке – 4

Садове — 75

Понятиївка – 4

Львівське – 3

Білозерка — 19

Інгулець – 89

Ясна Поляна – 4

Даріївка – 5

Токарівка – 2

Львівське — 3

Нагадаємо, що Україна та ООН домовилися про евакуацію українців з окупованих територій Херсонської області. У МЗС України заявили, що групи ООН вирушать на окуповані території на лівому березі Дніпра, коли РФ гарантує їм безпеку та дасть змогу проїхати.

Крім того, в Україні виплатять компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС. Президент України також доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області.