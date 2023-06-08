Вже шостий: ЗСУ знищили ТГС-1А "Солнцепек" у Запорізькій області, — розслідувачі (фото)

Аналітична група "Інформаційний опір" стверджує, що, за непідтвердженими даними, Росія втратила понад десять термобаричних установок.

Бійці ЗСУ у Запорізькій області знищили важку вогнеметну систему ТГС-1А "Солнцепек". Про це повідомив оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко у Telegram-каналі.

Повідомляється, що є документальні підтвердження того, що це вже шостий втрачений російськими військами "Солнцепек". За непідтвердженими даними, Росія втратила понад десять таких термобаричних установок за час масштабного вторгнення на українську територію.

ТОС-1А "Солнцепек"

Нагадаємо, що військові аналітики дивуються з того, що російські війська застосовують вогнеметні системи поряд з населеним пунктом Шебекіно.

Пропагандисти з РФ називають використання ТГС-1А "Солнцепек" поблизу населених пунктів успішним. Однак, за словами Олександра Коваленка, залпи з термобаричної зброї поряд із житловими будинками, як це раніше практикувалося в Маріуполі, — явний військовий злочин.

Також повідомлялося, що в "Російському добровольчому корпусі" розповіли про рейд у "багатостраждальний Шебекіно", де було взято в полон російських військовослужбовців та знищено офіцерів. За словами добровольців воєнізованого формування, рейди на територію РФ через кордон стали для них спортом.

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