РФ завдала ракетного удару по двох об'єктах в Умані: є постраждалі (фото)

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначив, що вечірня тривога призвела до наслідків. На місце оперативно прибули рятувальні служби.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Внаслідок ворожого удару є кілька постраждалих. Про це 8 червня повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram-каналі.

За його словами, в області було два прильоти. Один із них по промисловому об'єкту, а другий по автомийці.

"Вечір із тривогою і, на жаль, наслідками. Ворог знову завдав ракетного удару по нашій Уманщині. Маємо два прильоти: по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки вісім людей, як мінімум, зазнали серйозних поранень. Двоє з них перебувають у тяжкому стані, їх одразу госпіталізували до лікарні.

На місце оперативно прибули рятувальні служби, які справлятимуться з наслідками та з'ясовуватимуть деталі удару російських окупантів.

Чим саме росіяни вдарили містом — невідомо, у Повітряних силах ЗСУ поділяться інформацією з часом.

Також, за не підтвердженою інформацією від місцевих Telegram-каналів, ще один ракетний удар був завданий поруч із супермаркетом АТБ. Місцева влада ніяк не прокоментувала це на момент публікації матеріалу.

ЗС РФ обстріляли з ракет Умань Фото: Скриншот ЗС РФ обстріляли з ракет Умань Фото: Скриншот

Нагадаємо, 8 червня повідомлялося, що ЗС РФ вдарили по житловому будинку в Херсоні, поки люди евакуювалися із затоплених будинків. Окупанти завдавали ударів по центральній частині міста та прибережним територіям. Cнаряди потрапляють і у воду, тому процес евакуації із затоплених районів украй складний.

Також у ніч на 8 червня ЗС РФ з артилерії обстріляли житлові будинки в Українську Донецькій області. Два приватні будинки та 14 багатоповерхівок були пошкоджені внаслідок атаки загарбників. Серед жертв – дідусь, його син та 4-річний онук.