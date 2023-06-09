Обстріл України: росіяни запустили ракети, призначені для ядерного заряду, — Ігнат

За словами речника Повітряних сил, під час нічної атаки російські ракети фактично літали колами. Окупанти під час масованого обстрілу також застосовували дрони-камікадзе та розвідувальні БПЛА.

У ніч проти 9 червня зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 росіяни випустили по Україні 6 крилатих ракет: X-101 і X-55. Про це у п'ятницю, 9 червня, повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

За словами Ігната, ракета Х-55 призначена для ядерного заряду.

"Він [ядерний заряд] туди не встановлюється, просто ракета фактично виконує роль хибної цілі, щоб на ній зосереджувалась увага, витрачався боєкомплект тощо", — зазначив Ігнат.

Цілі та тактика Росіян під час обстрілу України

За словами Гната, росіяни завжди використовують ту саму тактику.

"Починаючи з 23:00 російські окупанти атакують дронами-камікадзе, після чого випускають крилаті ракети. Потім можуть ще щось придумати до ранку, як це було з балістикою", — додав він.

Під час нічної атаки 9 червня, за словами Ігната, ракети російських окупантів фактично літали колами. Таким чином росіяни намагаються розвіяти увагу протиповітряної оборони та знайти її вразливі місця. Крім того, використовуючи "Шахеди", російські війська намагаються виснажити боєкомплект української ППО.

Противник також прагне ввести в оману українську ППО, запускаючи ракети в одному напрямку, а потім змінюючи їхню траєкторію і, зрештою, повертаючи їх до вихідної точки.

"Ракети фактично прямують круговим маршрутом, і де це можливо, українська ППО знищує повітряні цілі", — резюмував Ігнат.

Обстріл України в ніч проти 9 червня

8 червня повідомлялося, що російські війська завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Ворожі снаряди потрапили в автомийку та промисловий об'єкт. Щонайменше 8 людей отримали поранення.

У ніч на 9 червня внаслідок падіння уламків ворожої ракети, збитої над містом Звягель Житомирської області, було зруйновано 4 житлові будинки, ще 30 отримали пошкодження. Обстріл росіян забрав життя місцевого жителя, ще троє отримали поранення.

У Повітряних силах ЗСУ, 9 червня повідомили, що силам ППО вдалося знищити 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, "Ланцет" та чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10", "Supercam".

Нагадаємо, 9 червня речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що в ніч на 9 червня окупанти вдалися до комбінованої атаки для того, щоб виснажити сили протиповітряної оборони.