Війна в Україні: соціологи дізналися, скільки українців готові захищати цілісність країни (опитування)

Результати соціологічного опитування КМІС показали, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок.

Абсолютна більшість українців — 84% опитаних соціологами — не готові йти на територіальні поступки РФ для того, щоб в Україні припинилися бойові дії. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які було опубліковано 9 червня.

Протягом 26 травня-5 червня 2023 року соціологи опитали 1029 повнолітніх громадян України з усіх регіонів, за винятком АР Крим.

З опублікованих на сайті організації діаграм видно, що 84% українців продовжують дотримуватись погляду, що жодні територіальні поступки не є допустимими, навіть якщо через це війна триватиме довше та будуть інші загрози. Лише 10% вважають, що для досягнення миру та збереження незалежності можна відмовитись від деяких територій.

Причому за часи російсько-української війни цей показник практично не змінювався і залишався на рівні 82-87%.

Більшість українців не готові відмовлятися від своїх територій навіть задля припинення бойових дій Фото: КМІС

Соціологи КМІС також дослідили готовність українців йти на територіальні поступки РФ залежно від регіону проживання.

Результати показали, що у всіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних втрат. На додаток, якщо рік тому, у травні 2022 року, 68% опитаних на Сході України відмовилися поступатися ЗС РФ, то у травні 2023 року цей показник становив уже 75%.

За рік війни з РФ на сході України кількість охочих продовжити бойові дії, а не відмовлятися від територій зросла на 7 % Фото: КМІС

За словами виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, який прокоментував результати соцопитування, з травня 2022 року громадські настрої практично не змінюються і зберігається абсолютна більшість громадян, які проти будь-яких територіальних поступок агресору.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року результати проведеного соціологами опитування показали, що більшість українців вважають президента РФ Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером. Жителі всіх регіонів України вірять у перемогу над агресором, якого порівнюють з нацистським лідером. Українці більше довіряють військовим, аніж політикам, свідчать результати опитування Центру Разумкова та Фонду "Демократичні ініціативи".

У березні 2023 року також стало відомо, що соцопитування російського "Левада-центру" показало падіння рівня підтримки великої війни в РФ. Близько половини респондентів погодились з ідеєю мирних переговорів.