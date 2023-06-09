Новосформована 47-ма артбригада знищує ворожу техніку на Запоріжжі (відео)

Під удар артилерії потрапила російська САУ "Акація", яка зайняла позицію в посадці.

Удари 47-ї окремої артилерійської бригади знищили російську САУ "Акація" в районі Великої Новосілки. Відео опубліковане на сторінці військових у фейсбуці.

На Запорізькому напрямку українські артилеристи відстежили ворожу самохідну артустановку за допомогою безпілотника. Потім її було знищено точним ударом від чого зайнявся боєкомплект у 2С3 "Акація".

"Немає недосяжних цілей і нездійсненних задач. Працюємо, нищимо, перемагаємо", — зазначили у бригаді.

Також у соціальних мережах стверджується, що знищили ворожу ціль в районі Великої Новосілки.

Приблизний район, де знищили ворожу САУ "Акація" Фото: deepstatemap.live

САУ 2С3 "Акація" — це радянська 152-мм артустановка. Її розробили на Уральському заводі транспортного машинобудування. На озброєні перебуває з 1971 року. Максимальна дальність стрільби САУ — 20,5 км. Скорострільність гармати складає 2-3,5 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, 8 червня аналітики DeepState розібрали, як Україна втратила перший танк Leopard 2A4 та 4 БТР на Запорізькому напрямку.

8 червня ЗСУ знищили ТОС-1А "Солнцепек" у Запорізькій області. За даними відкритих джерел, це вже 6 знищена машина окупантів.