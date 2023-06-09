Вибух біля житлового будинку: в РФ звинуватили ЗСУ в атаці безпілотників на Курську область (фото)

За словами Старовойта, український дрон нібито скинув якийсь вибуховий пристрій поряд із житловим будинком. Через вибух утворилася вирва, біля будинку вибило вікна.

Губернатор Курської області Роман Старовойт 9 червня заявив, що безпілотник скинув вибуховий пристрій поряд із житловим будинком у Курську. За його словами, атаку нібито організували ЗСУ. Про це російський губернатор написав у Telegram.

За його словами, внаслідок вибухів постраждав житловий будинок. У нього вибило вікна.

"У селищі Тьоткіно Глушківського району сьогодні ЗСУ скинули вибуховий пристрій. У результаті пошкоджено один житловий будинок: у ньому вибиті вікна", — написав Старовойт.

Крім того, він показав фотографії ушкодженого будинку.

БПЛА атакував Курськ Фото: Роман Старовойт/Telegram

БПЛА атакував Курськ Фото: Роман Старовойт/Telegram

Крім того, раніше він повідомляв про падіння якогось безпілотника на території нафтобази. Він зазначив, що жодних ушкоджень цей безпілотник не спричинив.

"Він звалився на території резервуарного парку, не спричинивши жодних пошкоджень і руйнувань на об'єкті. На місці зараз працюють чергові групи спецслужб, ситуація під контролем", — написав Старовойт.

Також нагадаємо, що 7 червня дрони підірвали підстанцію в Курській області, залишивши росіян без світла. За словами Старовойта, ЗСУ нібито скинули на об'єкт вибухівку, і одного робітника було поранено під час ремонту.