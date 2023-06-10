Нічна атака Shahed по Одещині: кількість загиблих збільшилася (відео)

За даними ОК "Південь", всі російські дрони, які атакували Одеську область, вдалося збити. Уламки одного БПЛА влучили у квартиру багатоповерхівки, вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків.

Усі безпілотні літальні апарати типу Shahed-131/136, випущені 10 червня Збройними силами Російської Федерації по Одеській області, були знищені силами протиповітряної оборони. Про це повідомили в Оперативному Командуванні "Південь".

"Внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів потрапили до квартири багатоповерхівки, призвели до займання", — йдеться у повідомленні.

За інформацією ОК, пожежа поширилася на площу 50 квадратних метрів і була оперативно згашена. Вибуховою хвилею було пошкоджено кілька багатоповерхівок.

Повідомляється, що внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 10 громадян отримали поранення.

У ОК "Південь" також опублікували відео, на якому показана робота рятувальників, а також глибока вирва в землі, неподалік житлового будинку.

Нагадаємо, що за даними народного депутата від фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, через нічну атаку російських безпілотників по Одесі 10 червня було поранено 12 людей.

Раніше, 9 червня, ми також повідомляли про обстріл Дніпропетровської області. Під удар потрапив Нікополь та населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Пошкодження отримали одне підприємство, сім приватних житлових будинків, три господарські споруди та чотири лінії електропередачі.

Ще ми писали про те, що 8 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Щонайменше вісім людей отримали серйозні поранення, двох госпіталізували до лікарні у тяжкому стані.