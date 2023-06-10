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По штабу ЗС РФ у Херсонській області, який відвідував Путін, завдали ракетного удару, — соцмережі

Фото: Соцмережi | "Приліт" на Арабатській Стрілці у Херсонській області

OSINT-розвідник Benjamin Pittet з'ясував, що ракета влучила до штабу окупантів, де у квітні особисто був присутній президент Росії. Колаборанти заявили про застосування крилатих ракет Storm Shadow.

По об'єктах на Арабатській Стрілці та в Залізному порту Херсонської області було завдано ударів. Про це у суботу, 10 червня, повідомив голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо.

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За словами колаборанта, Збройні сили України нібито обстріляли об'єкти із застосуванням ракет британського виробництва Storm Shadow. Він заявив, що в результаті обстрілу зруйновано готель "Позитив", одна людина загинула.

Ракети потрапили до штабу російського оперативного угруповання "Дніпро", — OSINT-розвідка

За даними OSINT-розвідника Benjamin Pittet, українські ракети потрапили в точку з координатами 46.019844N 34.846380E та вразили штаб російського оперативного угрупування "Дніпро" на Арабатській стрілці, який розташовувався на базі відпочинку "Бригантина". Туди у квітні 2023 року приїжджав президент Росії Володимир Путін.

Путін "спалив" базу окупантів

Нагадаємо, 18 квітня росЗМІ повідомили, що президент Росії Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ "Дніпро" на Херсонському напрямі.

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У той же день журналісти з'ясували, що Путін у ході свого візиту на окуповані території України відвідав штаб окупантів у вкраденій відпочинковій базі Ріната Ахметова "Бригантина" на Арабатській Стрілці.

Путін біля "Бригантини" Ріната Ахметова.

Журналісти проаналізували відео з прильоту Путіна до України та запис, на якому видно штаб окупаційного угруповання "Дніпро".