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ЗСУ "прорвали" першу лінію оборони ЗС РФ на деяких ділянках фронту, — британська розвідка

Фото: Генштаб ЗСУ | Українські захисники досягли певних успіхів на фронті

За даними відомства, росіяни відступали через власні мінні поля, але водночас значно збільшили активність авіації на південному фронті.

На деяких ділянках фронту українські війська, ймовірно, досягли значних успіхів і проникли на першу лінію російської оборони. Про це йдеться у звіті Воєнної розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 10 травня в офіційному Twitter-акаунті відомства.

Як пише розвідка Британії, останні два дні в окремих секторах на сході та півдні України "відбулися важливі кроки" з боку Сил оборони України.

"У деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і проникли на першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше", — пише пресслужба відомства.

Наголошується, що дії ворога в цей час неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, здійснюють маневрові оборонні операції. Інші ж відступили у певному безладді, на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян після відступу через власні мінні поля.

"Російські військово-повітряні сили були надзвичайно активні над півднем України, де повітряний простір вільніший для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи тактичні авіаудари були ефективними", — додали британські військові.

Нагадаємо, згідно з даними американського Інституту вивчення війни від 9 червня, українські війська досягли успіхів на східному та південному фронтах. На геолокаційних кадрах помітно невелике просування ЗСУ.

Також 9 червня в естонській розвідці повідомили, що українські військові ведуть підготовку до того, щоб завдати головного удару. У відомстві зазначили, що бої йдуть на різних ділянках фронту, проте повноцінний контрнаступ ще не розпочався.

Зазначимо, 8 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що всі заяви західних ЗМІ та російських пропагандистів про початок контрнаступу не відповідають дійсності. У командуванні заявили, що такої інформації вони не мають.