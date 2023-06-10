ЗСУ "прорвали" першу лінію оборони ЗС РФ на деяких ділянках фронту, — британська розвідка

За даними відомства, росіяни відступали через власні мінні поля, але водночас значно збільшили активність авіації на південному фронті.

На деяких ділянках фронту українські війська, ймовірно, досягли значних успіхів і проникли на першу лінію російської оборони. Про це йдеться у звіті Воєнної розвідки Міноборони Великої Британії, опублікованому 10 травня в офіційному Twitter-акаунті відомства.

Як пише розвідка Британії, останні два дні в окремих секторах на сході та півдні України "відбулися важливі кроки" з боку Сил оборони України.

"У деяких районах українські війська, ймовірно, досягли значного прогресу і проникли на першу лінію російської оборони. На інших ділянках українські війська просуваються повільніше", — пише пресслужба відомства.

Наголошується, що дії ворога в цей час неоднозначні: деякі підрозділи, ймовірно, здійснюють маневрові оборонні операції. Інші ж відступили у певному безладді, на тлі збільшення кількості повідомлень про втрати росіян після відступу через власні мінні поля.

"Російські військово-повітряні сили були надзвичайно активні над півднем України, де повітряний простір вільніший для Росії, ніж в інших частинах країни. Однак залишається незрозумілим, чи тактичні авіаудари були ефективними", — додали британські військові.

Нагадаємо, згідно з даними американського Інституту вивчення війни від 9 червня, українські війська досягли успіхів на східному та південному фронтах. На геолокаційних кадрах помітно невелике просування ЗСУ.

Також 9 червня в естонській розвідці повідомили, що українські військові ведуть підготовку до того, щоб завдати головного удару. У відомстві зазначили, що бої йдуть на різних ділянках фронту, проте повноцінний контрнаступ ще не розпочався.

Зазначимо, 8 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що всі заяви західних ЗМІ та російських пропагандистів про початок контрнаступу не відповідають дійсності. У командуванні заявили, що такої інформації вони не мають.