"Можливості є по всьому фронту": ЗСУ готуються завдати головного удару, — розвідка Естонії

Російські окупанти мали приблизно 9 місяців на те, щоб підготуватися до наступальних дій української сторони. Майбутні події залежатимуть від того, де ЗСУ знайдуть точку перелому.

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Контрнаступ Збройних сил України в майбутньому лише наростатиме і українські військові ведуть підготовку до того, щоб завдати головного удару. Про це заявив начальник розвідцентру сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг, повідомляє ERR 9 червня.

За словами військового, бої йдуть на різних ділянках фронту, проте повноцінний контрнаступ ще не розпочався. ЗСУ шукають можливі точки прориву оборони.

"Але може статися і так, що ми не побачимо такого масштабного та величезного наступу, який ми бачили в Харкові минулої осені. Скажімо чесно, у збройних сил Російської Федерації теж були останні дев'ять місяців на підготовку. Пошук місць для такого прориву може зайняти багато часу", — йдеться у повідомленні.

Також, продовжує Марго Гросберг, українським захисникам необхідно зміцнювати свої фланги, на які постійно полюють російські окупанти.

Майбутній контрнаступ буде складнішим і багатограннішим, ніж той, який восени минулого року відбувався на Харківському напрямку.

"Все залежить від того, де буде знайдено, так би мовити, точку перелому, на яку зможуть натиснути. Я думаю, що можливості є по всьому фронту", — підсумував начальник розвідцентру Сил оборони Естонії.

Нагадаємо, 8 червня у Генштабі ЗСУ заявили, що всі заяви західних ЗМІ та російських пропагандистів про початок контрнаступу не відповідають дійсності. У командуванні наголосили, що такої інформації вони не мають.

При цьому президент РФ Володимир Путін стверджує, що ЗСУ розпочали масштабний контрнаступ. Він вважає, що українські військові не змогли виконати поставлені завдання та зазнали серйозних втрат.