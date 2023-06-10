Вже в Україні: екіпажі Challenger 2 та AS90 завершили навчання в Британії (відео)

Велика Британія раніше анонсувала постачання Україні 30 САУ AS90 та 14 танків Challenger 2. За даними британського Міноборони, українські військовослужбовці вже повернулися додому для участі у подальших бойових діях.

Українські танкові та артилерійські екіпажі завершили навчання на Challenger 2 та САУ AS90. Про це 10 червня повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

"Зустрічайте грізну AS90 та могутній танк Challenger 2", — написали у британському оборонному відомстві.

У Міноборони зазначили, що українські екіпажі завершили навчання у Великій Британії й вже знаходяться на території Україні, щоб продовжити боротьбу проти російського повномасштабного вторгнення.

Раніше Велика Британія анонсувала постачання Україні 14 танків Challenger 2 та 30 самохідних артустановок AS90. Згідно з програмою модернізації Королівських збройних сил, планується списати десятки танків. Всі інші, а це близько 140 Challenger 2 будуть модернізовані до рівня Challenger 3. Наявні артустановки AS90 британська армія теж поміняє на нові. Нині Міноборони Великої Британії обирає майбутню САУ для армії між Швецією, Німеччиною, Францією та Південною Кореєю.

Нагадаємо, 25 травня в ЗСУ показали, як тренуються на танках Challenger 2 долати російські "зуби дракона" та інші фортифікаційні споруди.

10 квітня нардеп Юрій Мисягін опублікував відео британських САУ AS90 десь на теренах України.