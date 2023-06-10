Українські військові ліквідували одного з лідерів батальйона "Сомалі" (фото)

Під час спроби штурмувати позиції Сил оборони під Авдіївкою військові ліквідували Романа Воробйова, який народився в Україні, але з 2014 року воював на боці "ДНР".

Бійці ЗСУ на Авдіївському напрямку знищили командира роти батальйона "Сомалі" окупаційної армії "ДНР" Романа Воробйова. Про це повідомив ватажок "республіки" Денис Пушилін.

В районі Водяного, що поруч з Авдіївкою, військові ліквідували командира 1-ї штурмової роти батальйону "Сомалі", капітана Романа Воробйова. Колаборант був другом ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна. Також Воробйов мав звання героя Росії, яке йому присвоїв президент РФ Володимир Путін.

Також ліквідацію Воробйова підтвердив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан. Подія відбулася 5 червня. Його ліквідували разом з іншими бійцями, які намагалися штурмувати українські позиції в Авдіївці. Також повідомляється, що 9 червня капітана поховали в окупованому Донецьку.

Роман Воробйов воює проти України з 2014 року

Роман Воробйов родом з України. У 2014 році він вступив в окупаційний батальйон "Сомалі". На той момент йому було 18 років. В соціальних мережах є світлини, на яких Воробйов використовує нацистське привітання. Окрім цього зрадник брав участь в штурмі Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, 9 червня російські пропагандисти повідомили про ліквідацію полковника ЗС РФ Володимира Кузнєцова, який потрапив у засідку в Бєлгородській області.

Також 9 червня ЗСУ знищили рекордну кількість окупантів за останні місяці — 1010 загарбників.