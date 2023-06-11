ЗС РФ похвалилися знищенням українського танка, але є нюанс (фото, відео)

Спеціально створений та розміщений для відволікання ворога макет танка спрацював, як і задумали українські військові. Захисники не пропустили можливість посміятися з майбутньої реакції пропагандистських ЗМІ.

Російські ЗМІ піднесли як успішне виконання спецзавдання знищення дерев'яного муляжу танка на Краснолиманському напрямку, який створили бійці ЗСУ для відволікання їхньої уваги. Про це 9 червня повідомляє у своєму особистому блозі в Instagram український захисник Олександр Афанасьєв.

"Пацани, п***ри щойно підбили мій дерев'яний танк. Я до останнього не вірив, що к***пи такі ***нуті. Зате по новинах це пройде мабуть так: ВКС Росії знищили Leopard 2 знову", — зазначає боєць ЗСУ.

При цьому солдат підкреслив, що він до останнього не вірив, що російські окупанти повірять у його муляж, що був створений для відволікання уваги.

І солдат мав рацію, оскільки відеозапис з нібито знищенням українського танка з'явився 10 червня на російському Telegram-каналі "Кремлівська прачка".

Ефектне відео з нібито "знищенням" української військової техніки було підписано так: "На Краснолиманському напрямку 24-а окрема бригада спецназу продовжує щоденне виконання спеціальних завдань. На записі видно, як БПЛА-камікадзе "Ланцет" знищує танк ЗСУ з боєкомплектом. Точність — ввічливість королів. І снайперів", — повідомляє канал.

Нагадаємо, 6 червня оператор Збройних сил України за допомогою дрону знищив російський танк Т-72Б у Донецькій області.

Також нагадаємо, що днями українські військові дроном знищили танк ЗС РФ під Авдіївкою. Бійцям знадобилося близько 15 гранат M430A1 HEDP, щоб завдати машині суттєвих пошкоджень та підпалити її.