Атака на "Приазов'я": у РФ показали нібито знищення катера ЗСУ "Кіт та Єнот" (фото, відео)

Опубліковані ворогом кадри склеєні з фото та відео, зроблених у різний час. Такий морський дрон дійсно був придбаний на гроші українців для ЗСУ у 2022 році.

ЗС РФ нібито відбили атаку ЗСУ на військовий корабель Чорноморського флоту "Приазов’я". Відео нібито успішної роботи ворожих військових 11 червня опублікувала пресслужба Міністерства оборони Росії.

"Відбиття атаки морських швидкохідних безекіпажних катерів ЗСУ на корабель Чорноморського флоту "Приазов’я", — підписали кадри у Міноборони РФ.

Що не так з оприлюдненими ворогом кадрами?

Відео змонтоване: спочатку у ньому вставлені два фото морського дрона з написом "Кіт та Єнот", а потім ідуть кадри стрільби військового по цілі, охопленій вогнем. Згодом вона вибухає — і розлітаються уламки. Тому стверджувати, що на прикріплених знімках той самий засіб, що палає пізніше, неможливо.

Ба більше, фото вочевидь були зроблені у момент, коли яскраво світило сонце — катер добре видно і вода набула світлого відтінку. Водночас відео, очевидно, було знято в інший час — колірна гама неба вказує на те, що сонце починало сідати або підійматись.

Фото: Скрін відео Фото: Скрін відео

Перевірка метаданих ролика показала, що відео було завантажене у Telegram о 13:16, однак оприлюднене було кількома годинами пізніше — о 16:24. Також Фокус з’ясував, що ще о 5:17 ранку його копія була створена у програмі для монтажу Adobe Premiere Pro. Спочатку відео називалося "Заява МО РФ", а в папці з роликом була картинка "Орел готовий". Окрім того, з метаданих відома і назва аудіо, використаного росіянами — "AShamaluevMusic — Action Rock Trailer".

Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус Фото: Фокус

Український засіб "Кіт та Єнот" взагалі існував?

Катер "Кіт та Єнот" — не вигаданий. На морський дрон саме з такою назвою восени минулого року збирав Monobank. Пост з відповідною згадкою від 23 листопада 2022 року можна знайти у соцмережах співзасновника компанії Олега Гороховського.

"Зібрали вже понад 28 мільйонів і вирішили, на що підуть усі гроші, які ви нам подарували. Перераховуємо їх на флот морських дронів. Збір на них оголосив президент на платформі UNITED24", — йдеться у публікації.

Фото безекіпажних катерів, прикріплене Гороховським Фото: Олег Гохоховський

Пізніше Гороховський повідомив, що компанії вдалося зібрати понад 39 млн гривень, і також згадав дрон із назвою "Кіт та Єнот".

"Ми додаємо від себе ще 900 000 гривень і у нас виходить рівно 40 мільйонів гривень та чотири морські дрони — monobank, "Банка", "КЕШБЕК" і "Кіт та Єнот"", — написав він.

Нагадаємо, за версією Росії, морські дрони USV нібито атакували корабель "Приазов'я" в ніч на 11 червня. У Міноборони РФ заявили про знищення шести одиниць техніки супротивника та звинуватили в спробі завдання удару ЗСУ.

Також 11 червня у 68 бригаді Сухопутних військ ЗСУ повідомили про звільнення населеного пункту Благодатне у Донецькій області. Один із захисників заявив, що виганяти загарбників — це "найприємніші відчуття".