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Воєнний фокус

Росія наростила кількість ядерних боєголовок, — SIPRI (інфографіка)

РФ наростила кількість ядерних боєголовок

Станом на січень 2023 року, як зазначають аналітики, РФ збільшила кількість ядерних ракет із 1588 до 1674 одиниць.

Російська Федерація збільшує кількість розгорнутих ядерних боєголовок у міру погіршення геополітичних відносин. Про це випливає з доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

"Дев'ять ядерних держав — США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Північна Корея та Ізраїль — продовжують модернізувати свої ядерні арсенали, і деякі з них у 2022 році розгорнули нові системи озброєнь із ядерними зарядами або які здатні їх нести", — йдеться в доповіді SIPRI.

На січень 2023 року з 12 512 ядерних боєголовок приблизно 9576 перебували на складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж у січні минулого року.

Із них приблизно 3844 були розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2000 (майже всі належать Росії або США) були в стані підвищеної боєздатності — ними були оснащені ракети або вони були розміщені на авіабазах зі стратегічними бомбардувальниками.

Росія наростила кількість ядерних боєголовок

Нагадаємо, що глави Міноборони Росії та Білорусі 25 травня підписали в Мінську угоду про розміщення ядерної зброї. Застосовуватиме зброю чи ні, вирішуватиме Москва.

Цього ж дня Лукашенко заявив про початок передачі російської ядерної зброї. В Офісі президента України поки що не сформували реакцію на такий крок.