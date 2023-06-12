Рота українських БПЛА спопелила російський БТР із "антидроновою" зенітною установкою (відео)

Спалену зенітну установку ЗУ-23-2 росіяни застосовували для боротьби з українськими БпЛА на низьких висотах і для ураження піхоти.

На Куп'янському напрямку російські загарбники втратили зенітну установку та БТР завдяки влучній роботі операторів дронів 92-ї бригади ЗСУ. Про це повідомляють у телеграм-каналі СтратКому ЗСУ.

"Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) "Ахіллес" 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідувала ворожий бронетранспортер із зенітною установкою ЗУ-23-2 на Куп’янському напрямку. Ювелірна робота із застосуванням FPV дрона-камікадзе", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вже знищену ЗУ-23-2 російські загарбники застосовували для боротьби з українськими дронами на низьких висотах і для ураження піхоти, укріплень, автомобільної, броньованої, танкової техніки та зброї.

Нагадаємо, що російським окупантам дісталося від ЗСУ ще на одному з напрямків. Українські захисники залишили росіян без БМП і мінометного розрахунку. Морпіхи 36-ї бригади застосували самохідну артилерійську установку для ліквідації російських загарбників на далекій відстані.

Раніше військовослужбовці 66-ої окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ ліквідували відеотепловізійне спостереження окупантів "Муром-М".