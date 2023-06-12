Екіпаж трофейного Т-80БВ розказав про прямий танковий бій із ЗС РФ (відео)

Бійці захопили російський танк Т-80БВ понад рік тому. Один з епізодів прямий бій між ЗСУ та ЗС РФ. Військові змогли знищити ворожу техніку.

Танкісти 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили російський танк Т-80БВ ще торік. На ньому вони зіштовхнулись з ворожими танками у прямому бою. Про це 12 червня опублікували репортаж в АрміяInform.

За словами командира танкіста Олександра, йому найбільше запамʼятався прямий бій з двома російськими танками. При виїзді на бойову позицію по ним почали працювати одразу дві ворожих машини. Проте українські військові змогли знищити один з них.

Бійці ЗСУ захопили Т-80БВ понад рік тому Фото: АрміяInform

"Ми відкотились назад, зробили декілька пострілів, зрозуміли їхню тактику. Виїхали ще раз, зробили ще один постріл і влучили. Подумали, що танків росіян там може бути і більше, ніж два. Знову відкотилися назад, дочекалися другої машини і зробили гарний гармидер для росіян. Спалили один танк. Командир танка був знищений, навідник та механік-водій втекли. Це добре запам’яталося", — розказав танкіст.

Також він додав, що окрім цього бою вони часто штурмували російські позиції: знищували опорні пункти, "розбирали" укриття та бліндажі.

За словами військових, Т-80БВ — це швидкий та маневрений танк, який підходить для стрімкого штурму. Трофейна машина використовується бійцями понад рік, але танк не підводить. Коли військові захопили Т-80БВ, то спершу злякались, бо там було багато тумблерів та індикаторів, проте в навчальному центрі їм допомогли опанувати машину. Також боєць каже, що найбільша сила в танку це не гармата, а злагоджений екіпаж.

Екіпаж Т-80БВ Фото: АрміяInform

"Наш екіпаж працює вже майже три роки разом. За цей час ніколи не було ситуації, аби ми не виїхали з будь-яких причин для виконання бойового завдання. Всі розуміють, що завдання має бути виконано і замість нас цього ніхто не зробить", — пояснює командир машини.

Нагадаємо, 5 червня в ЗСУ показали знищення російського танку з трофейного ПТРК "Корнет".

12 травня ЗМІ показали трофейний танк Т-72 "Урал", який вдалося захопити під час бойових дій у грудні 2022 року.