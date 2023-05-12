Російський "ленд-ліз" продовжується: бійці ЗСУ показали потужний трофейний танк "Урал" (відео)

За словами бійців, танку 20-30 років, але він пройшов нещодавню модернізацію, судячи з нових щитків та електроніки. Машина була повністю у робочому стані та вимагала мінімального ремонту.

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Російський Т-72 "Урал" перейшов на службу до українських військових після того, як росіяни покинули його під час відступу разом з іншою технікою. Відео показав сьогодні, 12 травня, СтратКом ЗСУ.

За словами бійців ЗСУ, зі всіх машин злили паливо, деякі замінували. Те, що було ціле, швидко пройшло процес українізації і вже б'є ворога на лінії фронту.

Що стосується трофейного Т-72, він поповнив лави ЗСУ у грудні, і потребував мінімальних ремонтних робіт.

"Йому років 20-30, але модернізація пройшла нещодавно, нова електроніка, приблизно 2017 рік, недоробки є, але там дуже хороший двигун, швидко їде", — розповів український військовослужбовець Андрій.

Він припускає, що росіяни кинули таку цінну машину тому, що не мали зацікавленості воювати і рятувати власну броню.

11 травня українські військовослужбовці показали покинуті позиції російських військ під Бахмутом. На знімках можна побачити трофейні боєкомплекти. У джерелі йдеться, що БК виявили бійці 3-ї окремої штурмової бригади "Азов".

9 травня Українські військові із 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка показали, як використовують трофейний танк Т-72Б3. Його покинули окупанти, а танкісти ЗСУ знайшли та почали експлуатувати.