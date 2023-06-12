"Зуби дракона — це дурниця": про що говорять супутникові фото мережі оборони РФ, — експерт

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксована складна мережа російської оборони. Фокус спитав ексспівробітника СБУ Івана Ступака, про що вони свідчать.

Українські військові вже давно володіють інформацією про мережу оборони Російської Федерації. Тепер вони вишукують недоліки в цьому комплексі, щоб пробити захист країни-агресора. Про це в коментарі Фокусу розповів Іван Ступак, колишній співробітник Служби безпеки України.

У неділю, 11 червня, видання The Telegraph опублікувало статтю про російські укріплення, які Україні потрібно прорвати в ході контрнаступу. Журналіст Джо Барнс, посилаючись на супутникові знімки компанії Maxar Technologies, пише про "трилінійну систему" оборони з різними рівнями укріплень, глибина яких за деякими напрямками може перевищувати 30 км. Також в статті йдеться про безліч мінних полів, протитанкових ровів і траншей, які треба подолати українським військам для звільнення територій.

Іван Ступак своєю чергою впевнений, що українське військове командування вже давно володіє цією інформацією.

"В сучасному світі нічого не можна втаємничити, тим більше такі великі захисні споруди. Супутники, особливо військові, все бачать. Якщо ці знімки зараз є у відкритому доступі, це означає, що у ЗСУ, у нашого політичного керівництва вони були вже задовго до цього", — коментує він.

Ворог чудово це розуміє, але це ні на що не впливає, тому що загарбники не можуть просто взяти й перебудувати свою систему траншей та окопів, підкреслює Ступак.

Крім того, в росіян так само є дані щодо наших укріплень, додає експерт. За його словами, все питання в тому, хто як зможе використати цю інформацію.

"Є вислів "адаптуйся або помри", і він дуже влучний в цій ситуації. Адаптуйся, маневруй, не сиди на одній позиції. Ось формула, яка дозволяє ЗСУ стримувати ворога, а зараз і наступати", — говорить Ступак.

Російську систему оборони експерт порівнює з цеглинами, які прилягають одна до одної, але між якими все одно залишаються пробіли. От саме ці "пусті місця" розшукують українські військові, щоб прорвати оборону РФ.

"Один російський підрозділ може займати територію шириною, наприклад, в 40 км, а далі "пробіл", після якого розташований ще один підрозділ ворога. Це означає, що наші сили будуть бити не "в лоб", а якраз знаходити отакі слабкі місця", — пояснює Ступак.

Крім цього, ЗСУ зараз намагаються привернути увагу ворога на окремих ділянках, щоб вони розкрили свої позиції, показали розташування протитанкових комплексів.

"Зуби дракона" — це дурниця"

Якщо мінні поля або протитанкові ракетні комплекси становлять реальну загрозу для українських сил, то ті ж залізобетонні конструкції, що широко відомі під назвою "зуби дракона", Ступак називає "дурницею".

"Це просто бетонні споруди, вони ніяк не закріплені, росіяни їх покидали на землю і сподіваються, що вони нас зупинять. Але в наших військових є спеціальні пристрої на танках, що трохи нагадують бульдозер, так от вони розштовхують ці "зуби" в різні боки — і техніка рушить далі", — коментує експерт.

При цьому він зазначає, що головне завдання для українських військових — не зупинятись. Бо інакше вони зможуть опинитися під прицільним вогнем ворога.

Нагадаємо, морпіхи ЗСУ відбили зустрічну атаку ворога у звільненому Сторожевому Донецької області.