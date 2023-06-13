Нічний обстріл України: у Повітряних силах назвали кількість збитих ракет (фото)

ЗС РФ, за даними командування, здійснили пуск крилатих ракет із району Каспійського моря, а іранських дронів-камікадзе Shahed — із південного напрямку.

У ніч та ранок 13 червня відбулася атака з боку Росії на Україну з використанням 15 крилатих ракет типу Х-101/555. Проте протиповітряна оборона змогла перехопити та знищити 11 із них. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Вночі 13 червня ворог завдав удару зі стратегічної авіації — восьми бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, а також кількома ударними дронами з південного напрямку. Всього випущено 14 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 і до чотирьох БПЛА Shahed-1 /131", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона Повітряних сил успішно знищила 10 крилатих ракет та один ударний дрон за допомогою своїх сил та засобів.

Російські військові вранці 13 червня здійснили повторну атаку, задіявши три ракетоносії Ту-95МС з Каспійського моря. Згідно з попередніми даними, в результаті цієї атаки лише одна крилата ракета досягла української території, але її успішно перехопили і знищили системою протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли територію України. Зокрема, окупанти атакували столицю крилатими ракетами. Росіяни атакували Київ крилатими ракетами Х-101/555, випущеними стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС із району Каспійського моря. Усі ворожі цілі було збито українською ППО.

Крім того, 13 червня російський удар по п'ятиповерхівці у Кривому Розі Дніпропетровської області спричинив великі руйнування. Після прильоту в будинку почалася пожежа, а серед цивільних є загиблі.