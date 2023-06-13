Кількість жертв обстрілу Кривого Рогу збільшилась: Вілкул повідомив нові деталі (відео)

За словами голови Ради оборони міста, росіяни випустили у напрямку Кривого Рогу шість крилатих ракет. Всі прильоти були по об'єктах, які не мають стосунку до військових.

Кількість загиблих у Кривому Розі Дніпропетровської області внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали 13 червня по житловому будинку, збільшилась до 6 осіб. Про це повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул.

"На жаль, вже 6 загиблих. Рятувальна операція продовжується", — написав він.

Вілкул також поінформував, що вночі було 6 ракет, які влучили в 5 різних місць. Усі ці локації не мали жодного стосунку до військових. Серед мішеней росіян були склад із "Кока-Колою" та продуктами і багатоквартирний житловий будинок.

Раніше чиновник повідомляв про 3 загиблих і 25 поранених, з яких 10 людей перебувають у важкому стані, а ще троє — у вкрай важкому. Також Вілкул говорив про те, що 7 людей, імовірно, перебувають під завалами.

Нагадаємо, що в ніч проти 13 червня ЗС РФ обстріляли місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Ракети влучили у кілька цивільних об'єктів у різних частинах міста, зокрема у п'ятиповерховий житловий будинок.

У мережі також з'явилися фото та відео з місця удару російської ракети по Кривому Рогу, на яких можна побачити сильну пожежу та масштабні руйнування.

На трагедію в Кривому Розі відреагував президент України Володимир Зеленський, заявивши, що "російські вбивці продовжують свою війну проти житлових будинків, звичайних міст і людей".