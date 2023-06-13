Виступають проти Путіна: у РФ зросла кількість незгодних із політичним курсом, – ГУР

Україна, як запевняють у розвідці, підтримує всіх людей, які висловлюють свою негативну позицію до військової агресії, але не веде жодних бойових дій на території Росії.

У Білгородській області Російської Федерації групи громадян активно протистоять режиму Путіна, висловлюючи свою незгоду з політичним курсом. При цьому окупаційні сили, які є присутніми в регіоні, проводять жорстокі фільтраційні заходи серед місцевого населення. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

"Силовики та фсб-шники масово звинувачують місцеве населення у нелояльності – чи не в зраді, перевіряють на предмет зв'язків із повстанцями – Російським добровольчим корпусом (РДК) та легіоном "Свобода Росії", – зазначив він.

За словами Юсова, дії Росії у відповідь викликають посилення невдоволення серед місцевих жителів Білгородської області і сприяють розширенню бази підтримки російських повстанців.

"РДК і "Свобода Росії" досить автономні та медійно активні. Тому всі бажаючі приєднатися можуть безпосередньо звертатися до цих підрозділів. Це вже зробили сотні росіян, які приїхали з території ЄС боротися проти режиму путіну. А про небезпеки для України та певні контррозвідувальні заходи, то вони, звичайно, проводяться", — додав Юсов.

Представник ГУР МО зазначив, що Україна підтримує всіх людей, які висловлюють свою негативну позицію щодо військової агресії з боку Росії, дотримуються принципів міжнародного права та поважають український суверенітет. Однак Україна не веде бойових дій на території Росії.

"Українські сили безпеки та оборони зосереджені на звільненні власних територій. Те, що відбувається за поребриком, — це справа росіян", — підсумував він.

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Нагадаємо, 8 червня бійці "Русского добровольческого корпуса" розповіли, як під час рейду до Білгородської області РФ їм вдалося закріпитися. При цьому було взято полонених, знищено офіцерів противника, а також захоплено трофеї.