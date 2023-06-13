Майстер-сержант Маркус розповів про втрати ЗСУ та ЗС РФ під час контрнаступу

За словами Валерія Маркуса, реальні втрати 47-ї бригади склали пʼятеро загиблих, тоді як російські пропагандисти стверджували про 350 загиблих.

47 окрема механізована бригада "Маґура" веде бої на Запорізькому напрямку. Головний майстер-сержант Валерій Маркус розказав про втрати під час контрнаступу. Відео опубліковано в YouTube-каналі військового.

Маркус заявив, що російські заяви про те, що вони нібито розбили 47-му бригаду є неправдивими. Пропагандисти стверджували, що вони знищили 350 українських військових. За словами майстер-сержанта, на той момент реальні втрати складали 5 загиблих бійців.

Ба більше, військовий стверджує, що російські окупанти зазнають втрат в рази більше. Лише за минулу добу військові знищили понад 100 окупантів, яких відправили у Токмак.

"Тільки за останні кілька днів ми знищили півтора десятка їхніх танків, два "Солнцепека", кількість БМП, чесно, я навіть не рахував", — каже Маркус.

Додамо, за даними Генштаба 13 червня, російські війська на Запорізькому та Херсонському напрямках противних веде оборону. Також вони обстріляли ряд населених пунктів у зазначених двох областях.

Один з авторів порталу Oryx Якуб Яновський, який робить підрахунок втрат на полі бою, робив оновлення за 9-10 червня. На той момент російські війська втратили 32 одиниці техніки, а ЗСУ — 30. Серед російських втрат є танки Т-80БВ, Т-72Б3, Т-80УЕ, а також одна установка "Солнцепеку". Проте у лист потрапляє лише та техніка, яка потрапила на відео чи фото. Окрім того, у списку є вся техніка, а не лише з якогось конкретного напрямку.

Нагадаємо. 13 червня ЗСУ вперше затрофеїли російський танк Т-80БВМ зразка 2022 року, який має простіші пристрої через санкції.

12 червня ЗСУ знищили танк Т-80 ударним дроном. Подія трапилась на Купʼянському напрямку.