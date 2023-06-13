Звільнили до 100 кв. км: Генштаб про успіхи ЗСУ на півдні та сході України (відео)

У процесі наступальних операцій на Бердянському напрямку Сили оборони просунулися до 1 км. На флангах у районі Бахмута просування ЗСУ становило від 1,5 до 3,5 км.

Війська ударного угруповання Сил оборони України протягом минулої доби провели низку наступальних операцій на Бердянському напрямі. Внаслідок цього українським військам вдалося просунутися від 500 метрів до 1 кілометра. Про це 13 червня повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов.

Крім того, бійці українських збройних сил провели низку наступальних дій на інших ділянках фронту. Так, на Бахмутському напрямку Сили оборони протягом тижня атакували на двох флангах. На лівому фланзі наші захисники просунулися на 1,5 км, на правому фланзі — 3,5 км.

Також на Бахмутському напрямку бійці ЗСУ продовжують штурмові дії — є успіхи в районі Берхівського водосховища, де просування склало 250 м, сказав Ковальов.

"За минулий тиждень під час активної наступальної операції в Донецькому та Таврійському операційних районах просування угруповання Сил оборони України становило 6,5 км. Площа звільненої української землі на Східному та Південному напрямах склала понад 100 кв. км", — заявив Ковальов.

За його словами, було звільнено сім населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожове, Макарівка, Благодатне.

Також спікер зазначив, що на тих ділянках лінії бойового зіткнення, де підрозділи ЗСУ займають оборону, жодна позиція втрачена не була. Російські окупанти завдають активних артилерійських ударів з усього спектру озброєнь, а також авіаційних ударів.

Раніше бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського опублікували відео із нещодавно деокупованої Макарівки Донецької області. Українські захисники проводили зачистку кожного будинку — частину особового складу противника було знищено.