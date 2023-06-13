Cвист ракети та "робота ППО": у Луганську пролунали вибухи, над містом піднявся дим (відео)

За словами очевидців, снаряд прилетів біля автомобільного ринку. Російські військкори пишуть про пошкодження будівлі Луганської будівельної компанії.

У тимчасово окупованому Луганську 13 червня вдень пролунало кілька вибухів. Про це повідомили у місцевих Telegram-каналах.

Після вибуху над містом було видно стовп диму. Очевидці розповіли про приліт у район луганського автомобільного ринку. Місцеві публікують фотографії, де можна побачити дим після вибуху.

Російські військкори пишуть про роботу систем ППО та свисти ракети. Зафіксовано нібито приліт у будівлю Луганської будівельної компанії. Так звані місцеві органи влади уточнюють інформацію про постраждалих.

Також у мілітарі-пабліках є відомості про мінімум один приліт і нібито збиту британську ракету з трьох запущених.

"Попередньо, місце вибуху в районі Мирного", — повідомили у пабліку "Інцидент Луганськ".

Нагадаємо, що в Луганську вранці 8 червня пролунали вибухи. Російські військкори тоді повідомляли про удар по промзоні міста ракетами Storm Shadow.

А 15 травня стало відомо про поранення "тво міністра внутрішніх справ ЛНР" Ігоря Корнета після вибуху в центрі Луганська. За даними "тво глави ЛНР" Леоніда Пасічника, від вибуху постраждали семеро людей.