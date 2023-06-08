"Сильно просвистіло": у Луганську пролунали вибухи і здійнявся чорний дим, — соцмережі (відео)

Російські окупанти вже встигли заявити, що територію промзони атакували ЗСУ, використавши нібито британські ракети Storm Shadow.

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В Луганську зранку 8 червня пролунало кілька вибухів. Після цього на місті "прильоту" сталася пожежа і з'явився густий чорний дим. Про вибухи повідомляють у місцевих пабліках.

Місцеві жителі повідомляють про сильні вибухи, які чули в кількох районах окупованого міста.

Свист був дуже сильний.

Дуже добре чути на Молодіжному.

В завод "ОР" (Луганський тепловозобудівельний завод — ред.) влучило.

У проросійських телеграм-каналах повідомляють про влучання в промзону Луганська, цитуючи висновки російських "експертів".

"ЗСУ завдали удар по промзоні Луганська, задимлення помітне за заводом ОР, повідомив військовий експерт Андрій Марочко. Попередньо, удар по Луганську було завдано ЗСУ ракетами Storm Shadow, повідомив військовий експерт Віталій Кисельов", — йдеться в повідомленні пропагандистських медіа.

Український журналіст і блогер Денис Казанський проінформував, що "прилетіло" на території, де окупанти, зокрема, ремонтували свою техніку.

"Прильоти в Луганську на території промислових підприємств — заводу Жовтневої революції, фабрики "Глорія Джинс", завод Луганськцентрокуз. Там ремонтувалася техніка окупантів та перебували російські військові", — повідомив блогер.

Нагадаємо, що 7 червня в окупованому росіянами Мелітополі пролунали потужні вибухи. Загарбники повідомили про успішну роботу ППО. Вибух пролунав у районі військової частини в Мирному.

Раніше повідомлялося, що попри катастрофу на Каховській ГЕС, Сили оборони України продовжують виконувати свою роботу. Вони завдають ударів по позиціях окупантів на лівому березі.