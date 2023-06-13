Прильоти по Росіі: Путін заявив про створення "санітарної зони" в Україні (відео)

Російський диктатор думає, як вирішити питання з вибухами в РФ. Атаки безпілотниками, на його думку, можна вирішити за сценарієм у Сирії.

Кремль може розглянути питання про створення "санітарної зони" в Україні, якщо триватимуть обстріли російських регіонів. Про це сказав 13 червня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з російськими військкорами.

"Якщо прильоти по території РФ продовжаться, Москва має розглянути питання створення в Україні санітарної зони, щоб вони не могли дістати нас", — заявив російський диктатор.

За словами Путіна, ідея створення "санітарної зони" в Україні є, але це не означає, що її буде реалізовано вже завтра. Глава Кремля не уточнив, що мав на увазі під поняттям "санітарна зона" і як її збираються вводити російські загарбники.

"Треба дивитися, як розвиватиметься ситуація", — зауважив він.

Окремо Путін торкнувся питання атаки безпілотниками на території Росії.

"Таке було в Сирії — швидко навчилися боротися. Тут теж вирішуване завдання", — сказав він.

Нагадаємо, що Володимир Путін 12 червня звинуватив ЗСУ у нібито атаках по житлових районах. За його словами, у таких діях немає жодного військового сенсу.

Президент РФ також говорив про "використання України" країнами Заходу для розгойдування ситуації всередині Росії. Путін сказав про "позитивний настрій" Росії щодо інших країн СРСР.