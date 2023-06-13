"Мета СВО змінюються": Захід використовує Україну для розгойдування Росії, — Путін

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що Росія нібито досі налаштована на "найдобріші" відносини з країнами колишнього СРСР та Заходом. Проте Кремль ніколи не влаштує самостійної політики України.

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід нібито використовує Україну для того, щоб "розгойдати" ситуацію в Росії. Про це повідомляє пропагандистський канал RT.

Повідомляється, що глава Кремля 13 червня проводить зустріч із військовими кореспондентами РФ. На ній присутні пропагандисти Першого каналу, ВДТРК, НТВ, RT, Комсомольської правди, блогери та автори різних Telegram-каналів.

Під час виступу Путін заявив, що Росія нібито досі налаштована на "найдобріші" відносини з країнами колишнього СРСР та Заходом.

Він також прокоментував війну в Україні. За його словами, так звана "Спеціальна військова операція" продовжується, а її цілі змінюються відповідно до ситуації. З іншого боку, є якісь "фундаментальні завдання", які РФ хоче вирішити.

Путін зазначив, що Кремль ніколи не влаштує те, що відбувається в Україні. Йдеться про знесення пам'ятників більшовику Володимиру Леніну, а також присвоєння українському націоналісту Степану Бандері звання героя. Путін вважає, що Бандера нібито "фашист".

Щодо РФ, то президент Росії не бачить сенсу в тому, щоб вводити на території Росії воєнний стан. Він прокоментував рейди Російського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" до Бєлгородської області, заявивши, що така проблема "є".

"Російський кордон буде зміцнений для захисту від атак з української території", — сказав Путін.

Нагадаємо, що у РФ заявили, що Путін вивів Росію з договору про Азовське море та Керченську протоку з Україною. У російському документі зазначається, що Україна "втратила статус прибережної держави стосовно Азово-Керченської акваторії".

Також 12 червня у Путіна назвали захоплення Києва однією з цілей війни. Колишній російський президент Дмитро Медведєв "встановив" на Майдані у Києві російський триколор та заявив про плани взяти столицю під свій контроль.