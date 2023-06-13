"Це лише початок": естонський експерт з безпеки Сакс про контрнаступ ЗСУ

Збільшення активності ЗСУ на південному фронті ще не є справжнім наступом, вважає експерт із безпеки Райнер Сакс. За його оцінкою, наступний тиждень може показати, чи Україна почне досягати прогресу.

Поки що рано радіти у питанні контрнаступу ЗСУ, це лише початок, вважає експерт з безпеки Райнер Сакс, пише ERR.

За словами Сакса, просування ЗСУ поки не є катастрофою для Росії, і російська армія все ще здатна діяти організовано. При цьому основні сили України, створені для звільнення території, ще не розпочинали справжніх битв.

"Протягом наступного тижня побачимо, чи Україна почне розвивати успіх. Ми не знаємо, чи є це реальним ударом або обманним маневром, щоб ввести Росію в оману і змусити її зосередити сили на південному фланзі", — зазначив експерт.

За оцінкою Сакса, на півдні Україна має перевагу в тому, що російські війська стоять спиною до Азовського моря та перебувають у межах досяжності вогню української артилерії. На його думку, це найзручніше місце для дезорганізації діяльності російських військ та знищення їх сил.

Той факт, що ЗСУ прорвалися досить широко, на думку експерта, говорить про серйозні проблеми з боєздатністю російських військ. Він зазначив, що справа не в нездатності російських військ воювати – воювати вони вміють – а проблеми із керівництвом у Росії.

Ключовими факторами, що визначають результат бою, є моральний дух і мотивація солдатів.

"У них гідна армія, але немає внутрішньої переконаності в тому, за що вони воюють і навіщо вони там. Українці психологічно перевершують їх", – сказав Сакс, додавши, що з українського боку не може бути ознак втоми, бо українці борються за своє життя і робитимуть це поки не досягнуть результату.

13 червня повідомлялося, що успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів. Успішний контрнаступ ЗСУ може наблизити світ та посилити позиції України за столом переговорів про закінчення війни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, 12 червня заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що для повного визволення територій від російських окупантів можуть знадобитися довгі місяці боротьби.