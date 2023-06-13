Україна сама підірвала Каховську ГЕС і це завадило контрнаступу ЗСУ, — Путін (відео)

За словами лідера країни-агресорки, руйнування дамби було невигідне для РФ, адже воно шкодить "новим російським територіям".

Президент РФ Володимир Путін відповів на звинувачення у тому, що російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію (ГЕС) у Херсонській області. Його слова передали 13 червня журналісти "РБК".

Лідер країни-агресорки під час зустрічі з військкорами переконував їх, що Росія нібито не була зацікавлена у руйнуванні греблі Каховської ГЕС. Він пояснив це тим, що через теракт зазнали збитків "нові російські території". Окрім того, за словами Путіна, ЗС РФ нібито не було вигідно підривати дамбу там, де збиралися проводити наступ ЗСУ.

"На жаль, це зірвало їхній контрнаступ на цьому напрямі. На жаль — чому? Бо краще, щоб вони там наступали. Для нас краще, бо для них було б зовсім погано там наступати. Оскільки такий розлив стався, то, відповідно, і наступу не відбулося", — пояснив президент.

Навіщо Україні підривати дамбу там, де нібито планували наступати захисники, президент РФ не пояснив. Путін переконаний, що українці "прагнули" підірвати Каховську ГЕС та саме Київ відповідальний за теракт.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики та продовольства підрахувало збитки України внаслідок підриву Каховської ГЕС. Чиновники наголосили, що Каховське водосховище було джерелом живлення для 584 тисяч гектарів земель.

В ООН також прокоментували наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС. За словами координатора надзвичайної допомоги Мартіна Гріффітса, теракт спровокує підвищення цін на продукти та проблеми з водопостачанням.