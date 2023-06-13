Українські дрони ефектно знищили позиції російських "колег"на Куп'янському напрямку (відео)

Позиції ворога виявили бійці аеророзвідки й відправили туди "пташок" Mavic, які легко впоралися з конкурентами.

На Куп'янсько-Сватівському напрямку російські загарбники втратили дрони та позиції. Їх атакували ЗСУ за допомогою дронів. Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Війна операторів дронів як вона є. Сватівсько-Куп’янський напрямок. Аеророзвідники виявили місце, з якого росіяни запускали безпілотники, та ефектно знищили ворожі позиції", — йдеться в повідомленні.

На оприлюднених кадрах видно, як оператори українських безпілотників влучно скидають вибухівку на "припарковану" ворожу техніку.

Для знищення ворожих безпілотників українські захисники використали "пташки" Mavic 3 та Mavic 3T.

Нагадаємо, що нещодавно у мережі повідомили, що український дрон зафільмував, як російські окупанти розстрілюють своїх солдатів, які відійшли з позицій на одному з напрямків. Троє загарбників з автоматів безжально ліквідували семеро "своїх".

Раніше повідомлялося, що російські війська завдяки вправній роботі українських операторів дронів за тиждень втратили 16 вантажівок, 3 системи спостереження "Муром", "Солнцепьок", ЗРК "ТОР", "БУК" та РЛС "Зоопарк".