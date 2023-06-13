"Вона є": Путін на зустрічі з військкорами закликав з повагою ставитись до України

У процесі зустрічі з військкорами Путін заявив, що потрібно "ставитися з повагою" до України і вкотре додав, що українці нібито мешкають на історичних землях РФ.

Президент Володимир Путін провів зустріч із військовими кореспондентами, де розповів про ситуацію на війні в Україні, повідомляють російські ЗМІ.

Путін розповів, що масштабний контрнаступ України триває з 4 червня, Київ використовує спеціально підготовлені для цього резерви та атакує за чотирма напрямками.

Кореспондентам він заявив, що Україна зазнає великих втрат.

За його словами, ЗСУ втратили мінімум 160 танків та 360 бронемашин. При цьому знищена Росією техніка складає 25-30% загального обсягу переданих Заходом Києву бойових машин.

На це президент РФ зазначив, що Москва поступово та методично займається демілітаризацією України.

"Яка б Україна не була, вона є, до цього треба ставитись з повагою, але не можна без поваги ставитись до нас", — заявив Путін.

Його не залишає думка, що українці мешкають на історичних землях Росії.

"Люди, які хочуть жити окремо, у незалежній державі, на наших історичних землях мають зробити так, щоб вибудовувати з нами стосунки. У нас були суперечки і з Лукашенком, але й на думку нікому не спадало розпочати конфлікт. Було б нормальне ставлення до нас в Україні, не довелося б і вступати у збройний конфлікт", — зазначив президент РФ.

Путін зазначив, що Україна була нейтральною державою щодо декларації незалежності, але у 2008 році почала її порушувати заявою про бажання вступити до НАТО на Бухарестському саміті.

13 червня Фокус писав про те, що успішний контрнаступ України може змусити Путіна до переговорів. Успішний контрнаступ ЗСУ може наблизити світ та посилити позиції України за столом переговорів про закінчення війни. Про це 12 червня заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від того ж числа йдеться, що російські окупанти мають надію, що вони зможуть зупинити успішний український контрнаступ, але їхні плани приречені на провал.