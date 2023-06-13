Зеленський не знав: ЦРУ нібито закликало Україну не підривати "Північний потік"

Журналісти стверджують, що в операції нібито брали участь шість військовослужбовців ССО. Під чужими іменами вони орендували човен і за допомогою підводного апарату поринули на дно Балтійського моря.

Центральне розвідувальне управління США влітку 2022 попросило Україну не підривати газопровід "Північний потік". Тому операцію, якою нібито керував Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, було вирішено скасувати. Про це пише голландське видання NOS.

Видання пише, що атака, згідно з отриманими журналістами The Washington Post відомостями, нібито планувалася відразу після навчання НАТО в Балтійському морі, яке завершилося 17 червня. Проте американці зв'язалися з Україною та попередили її не підривати газопровід.

Повідомляється, що попередження надійшло у червні й українська сторона скасувала операцію. Так, у ній мала взяти участь також невелика група водолазів. Цікаво, що президент РФ Володимир Зеленський нібито не повинен був знати, всім керував саме Валерій Залужний.

Повідомляється, що, згідно з планом, шість військовослужбовців Сил спеціальних операцій України під чужими іменами мали намір орендувати човен та за допомогою підводного апарату зануритися на дно Балтійського моря, а потім пошкодити чи зруйнувати трубопровід

За словами журналістів, ЦРУ зв'язалося з Україною після того, як отримало інформацію про підрив з боку голландської військової розвідки MIVD, що готується. Але у вересні 2022 року трубопровід таки підірвали майже за тим самим сценарієм, який голландці викрили трьома місяцями раніше.

У матеріалі сказано, що ще в березні голова Міноборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Нідерланди допомагатимуть Україні незалежно від того, чи причетна вона до підриву "Північного потоку" чи ні.

Україна заперечує причетність до підриву газопроводу

Як пише видання The Wall Street Journal, Україна категорично заперечує причетність до вибуху на газопроводі "Північний потік".

Президент України Володимир 10 березня 2023 року Зеленський спростував причетність України до підриву "Північного потоку". За його словами, публікація матеріалів зі звинуваченнями на адресу Києва грає на руку лише Росії або бізнес-групам, які зацікавлені в тому, щоб проти Москви не запроваджувалися потужні санкції.

"Щодо Північного потоку, то ми не маємо до цього жодного відношення… Ми чітко розуміємо, де це з'являлося, на яких медіамайданчиках, яких держав… і звідки ця інформація могла йти. Я вважаю, що це дуже небезпечно, що деякі незалежні медіа роблять такі кроки", — сказав він.

Крім того, 8 березня свою позицію висловив голова Міноборони Олексій Резніков. Він заявив, що операція з підриву газопроводу була б компліментом для українських спеціальних сил, але це не справа їхніх рук.

"Для мене це досить дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Я думаю, що офіційне розслідування, що проводиться відповідними владними структурами, виявить усі деталі", — сказав він.

Зазначимо, що раніше у травні ЗМІ повідомляли, що кораблі ВМФ РФ знаходилися поблизу "Північних потоків" напередодні вибухів. Судно "Сибиряков" Балтійського флоту РФ, яке займається проведенням підводних операцій, знаходилося в районі розташування "Північних потоків" напередодні вибухів.

Проте німецькі журналісти заявили, що у Німеччині слідчі шукають сліди в Україні підриву газопроводу. Слідчі нібито встановили, що підроблені документи, які використовували для оренди потенційної яхти-перевізника вибухової речовини можуть призвести до замовників, які були в Україні.