Мобілізація в Україні: кому можуть вручити повістку у червні за новим законом

Граничний вік призову на строкову службу в Україні знизився з 27 до 25 років. Завдяки цьому було розширено категорію громадян, які підлягають мобілізації.

В Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація, які триватимуть щонайменше до 18 серпня. Видання NV розібралося, кого з українців можуть мобілізувати у червні.

Якийсь час тому було змінено категорію чоловіків, які підлягають мобілізації, і вони можуть отримати повістку в перший літній місяць. Йдеться про новий закон, завдяки якому граничний вік призову на строкову військову службу знизився з 27 до 25 років.

За інформацією експертів, у червні можуть мобілізувати громадян, які раніше вважалися придатними чи обмежено придатними до військової служби, навіть якщо до цього вони не мали досвіду військової служби. Ці правила діють виключно під час воєнного стану.

Якщо чоловік має право на відстрочку, тоді це потрібно довести документально.

Раніше, якщо українець до 27 років не служив, його не мобілізували. У новому проекті закону категорію осіб, які підлягають мобілізації, було розширено. Це призовники у віці 25 та 26 років, які раніше не підлягали мобілізації.

Тобто мобілізувати у червні можуть такі категорії громадян:

придатних чи обмежено придатних за станом здоров'я під час воєнного стану чоловіків віком від 27 до 60 років без досвіду військової служби;

придатних чи обмежено придатних за станом здоров'я чоловіків із досвідом служби від 18 до 60 років;

знятих або виключених із обліку чоловіків віком від 18 до 60 років (власники "білого квитка"), які визнані придатними за станом здоров'я під час воєнного стану рішенням ВЛК, які не чинили тяжких злочинів.

Нагадаємо, 12 червня речниця Львівського обласного ТЦК Марія Левко пояснила, що в умовах загальної мобілізації, що триває, в Україні повістку можуть вручити особисто в руки і практично в будь-якому місці — чи то на вулиці, блокпосту, за місцем проживання чи роботи.